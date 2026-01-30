Генпрокурор Украины встретился с послом Британии: обсуждали ответственность рф и депортацию детей
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Великобритании Нилом Кромптоном. Обсуждались вопросы привлечения рф к ответственности за преступления, депортации детей и экстрадиции украинских лиц.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Нилом Кромптоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кравченко в Telegram.
Подробности
Как отметил Кравченко, Британия играет важную роль в привлечении россии к ответственности за совершенные преступления на территории Украины. В частности, это происходит через участие Великобритании в работе Международного уголовного суда и поддержку в создании Специального трибунала за преступление агрессии.
Поблагодарил Великобританию за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также за помощь нашим прокурорам и следователям в расследовании военных преступлений по международным стандартам
Как отметил Генпрокурор Украины, во время встречи с британским дипломатом были затронуты вопросы депортации россиянами украинских детей, а также вопросы экстрадиции украинских лиц, скрывающихся от правосудия на территории Великобритании.
Такие встречи являются очередным подтверждением, что демократические страны остаются рядом с Украиной и вместе работают ради справедливости. Благодарю Великобританию за поддержку, доверие и последовательность
Напомним
27 января Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую встречу с делегацией Посольства США в Украине, Министерства юстиции США и ФБР.