Эксклюзив
06:30 • 5076 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 14898 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 34153 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 28084 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 24464 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 35869 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 24702 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36184 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 30844 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 33576 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Генпрокурор Украины встретился с послом Британии: обсуждали ответственность рф и депортацию детей

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Великобритании Нилом Кромптоном. Обсуждались вопросы привлечения рф к ответственности за преступления, депортации детей и экстрадиции украинских лиц.

Генпрокурор Украины встретился с послом Британии: обсуждали ответственность рф и депортацию детей
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Нилом Кромптоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кравченко в Telegram.

Подробности

Как отметил Кравченко, Британия играет важную роль в привлечении россии к ответственности за совершенные преступления на территории Украины. В частности, это происходит через участие Великобритании в работе Международного уголовного суда и поддержку в создании Специального трибунала за преступление агрессии.

Поблагодарил Великобританию за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также за помощь нашим прокурорам и следователям в расследовании военных преступлений по международным стандартам

- говорится в сообщении Кравченко.

Как отметил Генпрокурор Украины, во время встречи с британским дипломатом были затронуты вопросы депортации россиянами украинских детей, а также вопросы экстрадиции украинских лиц, скрывающихся от правосудия на территории Великобритании.

Такие встречи являются очередным подтверждением, что демократические страны остаются рядом с Украиной и вместе работают ради справедливости. Благодарю Великобританию за поддержку, доверие и последовательность

- заявил Кравченко.

Напомним

27 января Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую встречу с делегацией Посольства США в Украине, Министерства юстиции США и ФБР.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Руслан Кравченко
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Великобритания
Украина