Генпрокурор Украины встретился с послом Британии: обсуждали ответственность рф и депортацию детей

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Нилом Кромптоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кравченко в Telegram.

Подробности

Как отметил Кравченко, Британия играет важную роль в привлечении россии к ответственности за совершенные преступления на территории Украины. В частности, это происходит через участие Великобритании в работе Международного уголовного суда и поддержку в создании Специального трибунала за преступление агрессии.

Поблагодарил Великобританию за военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины, а также за помощь нашим прокурорам и следователям в расследовании военных преступлений по международным стандартам - говорится в сообщении Кравченко.

Как отметил Генпрокурор Украины, во время встречи с британским дипломатом были затронуты вопросы депортации россиянами украинских детей, а также вопросы экстрадиции украинских лиц, скрывающихся от правосудия на территории Великобритании.

Такие встречи являются очередным подтверждением, что демократические страны остаются рядом с Украиной и вместе работают ради справедливости. Благодарю Великобританию за поддержку, доверие и последовательность - заявил Кравченко.

Напомним

