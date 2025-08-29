Гейлі Бібер зняла в рекламі американського бренду RHODE модель з росії

Американська підприємиця, засновниця та креативна директорка косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер зняла в своїй рекламі російську модель Ганну Горяїнову. Зйомку з росіянкою Rhode опублікував у соцмережі, передає УНН.

За словами Горіянової, ініціатором зйомки була особисто засновниця бренду Rhode Гейлі Бібер. Американська підприємиця знайшла її в соцмережах і порекомендувала зняти в рекламі бренду.

Rhode мені забукували через мою іспанську агенцію. Але до останнього моменту я не знала, який буде формат зйомки - можливо я тиктоки для них зніматиму? Формат я зрозуміла, коли прийшла на зйомку і побачила, що там купа косметики, великий продакшен, всі приїхали з Америки спеціально до Парижа, щоб знімати мене. Вже в кінці, коли ми пили шампанське, продюсери сказали мені, що Гейлі знайшла мене в соцмережах і передала своїй команді: „Класне дівчисько, давайте її познімаємо"