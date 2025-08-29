$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 27837 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 46420 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 115865 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 63655 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 75543 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 111075 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 124445 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105409 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117864 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84767 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Гейлі Бібер зняла в рекламі американського бренду RHODE модель з росії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Засновниця Rhode Гейлі Бібер особисто обрала російську модель Анну Горяїнову для зйомки реклами. Бібер знайшла її в соцмережах і рекомендувала команді. Rhode був проданий e.l.f. за 1 мільярд доларів.

Гейлі Бібер зняла в рекламі американського бренду RHODE модель з росії

Американська підприємиця, засновниця та креативна директорка косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер зняла в своїй рекламі російську модель Ганну Горяїнову. Зйомку з росіянкою Rhode опублікував у соцмережі, передає УНН.

Деталі

За словами Горіянової, ініціатором зйомки була особисто засновниця бренду Rhode Гейлі Бібер. Американська підприємиця знайшла її в соцмережах і порекомендувала зняти в рекламі бренду.

Rhode мені забукували через мою іспанську агенцію. Але до останнього моменту я не знала, який буде формат зйомки - можливо я тиктоки для них зніматиму? Формат я зрозуміла, коли прийшла на зйомку і побачила, що там купа косметики, великий продакшен, всі приїхали з Америки спеціально до Парижа, щоб знімати мене. Вже в кінці, коли ми пили шампанське, продюсери сказали мені, що Гейлі знайшла мене в соцмережах і передала своїй команді: „Класне дівчисько, давайте її познімаємо"

- розповіла в інтерв'ю виданню Marie Claire російська модель.

Як пише видання, продюсер на зйомці розповіла Ганні, що Гейлі "дуже стежить за соціальними мережами" та знає всіх контент-креаторів. Роботи дівчини так надихнули Бібер, що більшість референсів для роботи було взято прямо з облікового запису Горяїнової. 

Нагадаємо, косметичний бренд e.l.f. придбав Rhode, бренд Гейлі Бібер з догляду за шкірою, за 1 мільярд доларів. Бібер стала головним креативним директором.

Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітність04.08.25, 15:38 • 140731 перегляд

Віта Зеленецька

Мультимедіа
Париж