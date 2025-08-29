Гейлі Бібер зняла в рекламі американського бренду RHODE модель з росії
Засновниця Rhode Гейлі Бібер особисто обрала російську модель Анну Горяїнову для зйомки реклами. Бібер знайшла її в соцмережах і рекомендувала команді. Rhode був проданий e.l.f. за 1 мільярд доларів.
Американська підприємиця, засновниця та креативна директорка косметичного бренду Rhode Гейлі Бібер зняла в своїй рекламі російську модель Ганну Горяїнову. Зйомку з росіянкою Rhode опублікував у соцмережі, передає УНН.
Деталі
За словами Горіянової, ініціатором зйомки була особисто засновниця бренду Rhode Гейлі Бібер. Американська підприємиця знайшла її в соцмережах і порекомендувала зняти в рекламі бренду.
Rhode мені забукували через мою іспанську агенцію. Але до останнього моменту я не знала, який буде формат зйомки - можливо я тиктоки для них зніматиму? Формат я зрозуміла, коли прийшла на зйомку і побачила, що там купа косметики, великий продакшен, всі приїхали з Америки спеціально до Парижа, щоб знімати мене. Вже в кінці, коли ми пили шампанське, продюсери сказали мені, що Гейлі знайшла мене в соцмережах і передала своїй команді: „Класне дівчисько, давайте її познімаємо"
Як пише видання, продюсер на зйомці розповіла Ганні, що Гейлі "дуже стежить за соціальними мережами" та знає всіх контент-креаторів. Роботи дівчини так надихнули Бібер, що більшість референсів для роботи було взято прямо з облікового запису Горяїнової.
Нагадаємо, косметичний бренд e.l.f. придбав Rhode, бренд Гейлі Бібер з догляду за шкірою, за 1 мільярд доларів. Бібер стала головним креативним директором.
