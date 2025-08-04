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Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітність

Київ • УНН

 • 5214 перегляди

Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото сина та розповіла про складні емоції під час несподіваної вагітності. Вона назвала цей досвід важливим уроком, що зміцнив її як особистість.

Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітність

Модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото з сином і відверто розповіла про складні емоції, які переживала під час несподіваної вагітності. Вона зізналася, що їй було важко змиритися зі змінами, які принесло материнство, але назвала цей досвід важливим уроком. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

У неділю Гейлі Бібер поділилася рідкісним фото зі своїм сином, якого народила минулого серпня. Також вона розповіла про своє літо та зізналась, що їй "важко було змиритися" з несподіваною вагітністю.

"Мені було важко змиритися з вагітністю, це було несподіванкою, і доводиться стикатися з такою кількістю емоцій", – сказала вона в інтерв'ю Vogue Italia.

"Ти розумієш, що твоє життя вже ніколи не буде таким, як раніше, так, воно змінюється в позитивний бік, але воно вже ніколи не буде таким, як раніше. Це було величезним викликом для мене, в психологічному плані", – додала модель.

На одному з фото Гейлі позує у червоному топі з глибоким вирізом, демонструючи мінімальний макіяж. Інші зображення показують її під час домашнього догляду за шкірою.

Попри напружені чутки про проблеми в шлюбі з Джастіном Бібером, модель підкреслила, що він є "природженим" батьком, який бачить у ній "богиню" та "супергероя". Хоча нещодавно Гейлі з’являлася на публіці без обручки, їхній спільний відпочинок у Швейцарії, схоже, свідчить про збереження теплих стосунків, зазначає видання. За словами Гейлі, непростий період лише зміцнив її як особистість і допоміг поглибити зв’язок із чоловіком.

Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11.07.25, 18:54 • 101865 переглядiв

Альона Уткіна

УНН Lite
Джастін Бібер
Швейцарія