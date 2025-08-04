Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременность

Модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер поделилась редким фото с сыном и откровенно рассказала о сложных эмоциях, которые переживала во время неожиданной беременности. Она призналась, что ей было трудно смириться с изменениями, которые принесло материнство, но назвала этот опыт важным уроком. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

В воскресенье Хейли Бибер поделилась редким фото со своим сыном, которого родила в прошлом августе. Также она рассказала о своем лете и призналась, что ей "трудно было смириться" с неожиданной беременностью.

"Мне было трудно смириться с беременностью, это было неожиданностью, и приходится сталкиваться с таким количеством эмоций", – сказала она в интервью Vogue Italia.

"Ты понимаешь, что твоя жизнь уже никогда не будет такой, как раньше, да, она меняется в положительную сторону, но она уже никогда не будет такой, как раньше. Это было огромным вызовом для меня, в психологическом плане", – добавила модель.

На одном из фото Хейли позирует в красном топе с глубоким вырезом, демонстрируя минимальный макияж. Другие изображения показывают ее во время домашнего ухода за кожей.

Несмотря на напряженные слухи о проблемах в браке с Джастином Бибером, модель подчеркнула, что он является "прирожденным" отцом, который видит в ней "богиню" и "супергероя". Хотя недавно Хейли появлялась на публике без обручального кольца, их совместный отдых в Швейцарии, похоже, свидетельствует о сохранении теплых отношений, отмечает издание. По словам Хейли, непростой период лишь укрепил ее как личность и помог углубить связь с мужем.

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