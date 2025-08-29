Хейли Бибер сняла в рекламе американского бренда RHODE модель из России
Киев • УНН
Основательница Rhode Хейли Бибер лично выбрала российскую модель Анну Горяинову для съемки рекламы. Бибер нашла ее в соцсетях и рекомендовала команде. Rhode был продан e.l.f. за 1 миллиард долларов.
Американская предпринимательница, основательница и креативный директор косметического бренда Rhode Хейли Бибер сняла в своей рекламе российскую модель Анну Горяинову. Съемку с россиянкой Rhode опубликовал в соцсети, передает УНН.
Детали
По словам Горяиновой, инициатором съемки была лично основательница бренда Rhode Хейли Бибер. Американская предпринимательница нашла ее в соцсетях и порекомендовала снять в рекламе бренда.
Rhode мне забукировали через мое испанское агентство. Но до последнего момента я не знала, какой будет формат съемки - возможно я тиктоки для них буду снимать? Формат я поняла, когда пришла на съемку и увидела, что там куча косметики, большой продакшен, все приехали из Америки специально в Париж, чтобы снимать меня. Уже в конце, когда мы пили шампанское, продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и передала своей команде: „Классная девчонка, давайте ее поснимаем"
Как пишет издание, продюсер на съемке рассказала Анне, что Хейли "очень следит за социальными сетями" и знает всех контент-креаторов. Работы девушки так вдохновили Бибер, что большинство референсов для работы было взято прямо из аккаунта Горяиновой.
Напомним, косметический бренд e.l.f. приобрел Rhode, бренд Хейли Бибер по уходу за кожей, за 1 миллиард долларов. Бибер стала главным креативным директором.
