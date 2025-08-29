Хейли Бибер сняла в рекламе американского бренда RHODE модель из России

Американская предпринимательница, основательница и креативный директор косметического бренда Rhode Хейли Бибер сняла в своей рекламе российскую модель Анну Горяинову. Съемку с россиянкой Rhode опубликовал в соцсети, передает УНН.

По словам Горяиновой, инициатором съемки была лично основательница бренда Rhode Хейли Бибер. Американская предпринимательница нашла ее в соцсетях и порекомендовала снять в рекламе бренда.

Rhode мне забукировали через мое испанское агентство. Но до последнего момента я не знала, какой будет формат съемки - возможно я тиктоки для них буду снимать? Формат я поняла, когда пришла на съемку и увидела, что там куча косметики, большой продакшен, все приехали из Америки специально в Париж, чтобы снимать меня. Уже в конце, когда мы пили шампанское, продюсеры сказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и передала своей команде: „Классная девчонка, давайте ее поснимаем"