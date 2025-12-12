Гегсет відсторонив Дрісколла від участі у мирних переговорах щодо України - The Telegraph
Київ • УНН
Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив командувача армії США Дена Дрісколла від участі в мирних переговорах щодо України. Це сталося на тлі чуток про можливе призначення Дрісколла на посаду міністра оборони та перевищення ним повноважень.
Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив командувача армії США Дена Дрісколла від участі в мирних переговорах щодо України на тлі чуток про його можливе призначення на посаду міністра оборони. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, передає УНН.
Ден Дрісколл, якого вважають новою зіркою Пентагону, був відсторонений все більш параноїдальним міністром оборони
Як стало відомо, Дрісколл був виключений з переговорів Гегсетом після того, як побачили, що він перевищив свої повноваження.
У четвер дипломатичні джерела вважали, що міністр оборони візьме участь у переговорах замість нього, хоча, як стало відомо, це вже не так.
Він, як вважається, надто старався, і йому дали по руках
Видання додає, що "у той час як Пентагон під керівництвом Гегсета занурився в атмосферу параної, хаосу та суперечок, Дрісколлу до цього часу в основному вдавалося триматися осторонь від бруду".
Вже будучи близьким другом віце-президента Джей Ді Венса, його авторитет у адміністрації Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду та виваженості. Це дозволило йому взяти на себе важливі ролі під час мирних переговорів
Українські та європейські чиновники вважають, що зникнення Дрісколла пов'язане з боротьбою за вплив на мирні переговори. Його відносять до групи, яку очолює його давній союзник Джей Ді Венс. Інша впливова група формується навколо Марко Рубіо.
Нагадаємо
Міністр армії США Ден Дрісколл і голова Пентагону Піт Гегсет мають напружені відносини, що є "однією з найстрашніших таємниць" Вашингтона.