13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 11246 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 71505 перегляди
Гегсет відсторонив Дрісколла від участі у мирних переговорах щодо України - The Telegraph

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив командувача армії США Дена Дрісколла від участі в мирних переговорах щодо України. Це сталося на тлі чуток про можливе призначення Дрісколла на посаду міністра оборони та перевищення ним повноважень.

Гегсет відсторонив Дрісколла від участі у мирних переговорах щодо України - The Telegraph

Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив командувача армії США Дена Дрісколла від участі в мирних переговорах щодо України на тлі чуток про його можливе призначення на посаду міністра оборони. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, передає УНН.

Ден Дрісколл, якого вважають новою зіркою Пентагону, був відсторонений все більш параноїдальним міністром оборони 

- пише видання. 

Як стало відомо, Дрісколл був виключений з переговорів Гегсетом після того, як побачили, що він перевищив свої повноваження.

У четвер дипломатичні джерела вважали, що міністр оборони візьме участь у переговорах замість нього, хоча, як стало відомо, це вже не так.

Він, як вважається, надто старався, і йому дали по руках 

- заявило джерело. 

Видання додає, що "у той час як Пентагон під керівництвом Гегсета занурився в атмосферу параної, хаосу та суперечок, Дрісколлу до цього часу в основному вдавалося триматися осторонь від бруду".

Вже будучи близьким другом віце-президента Джей Ді Венса, його авторитет у адміністрації Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду та виваженості. Це дозволило йому взяти на себе важливі ролі під час мирних переговорів 

- додає видання. 

Українські та європейські чиновники вважають, що зникнення Дрісколла пов'язане з боротьбою за вплив на мирні переговори. Його відносять до групи, яку очолює його давній союзник Джей Ді Венс. Інша впливова група формується навколо Марко Рубіо.

Нагадаємо 

Міністр армії США Ден Дрісколл і голова Пентагону Піт Гегсет мають напружені відносини, що є "однією з найстрашніших таємниць" Вашингтона.

Павло Башинський

