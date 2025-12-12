Глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив командувача армії США Дена Дрісколла від участі в мирних переговорах щодо України на тлі чуток про його можливе призначення на посаду міністра оборони. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, передає УНН.

Як стало відомо, Дрісколл був виключений з переговорів Гегсетом після того, як побачили, що він перевищив свої повноваження.

У четвер дипломатичні джерела вважали, що міністр оборони візьме участь у переговорах замість нього, хоча, як стало відомо, це вже не так.

Він, як вважається, надто старався, і йому дали по руках

Видання додає, що "у той час як Пентагон під керівництвом Гегсета занурився в атмосферу параної, хаосу та суперечок, Дрісколлу до цього часу в основному вдавалося триматися осторонь від бруду".

Вже будучи близьким другом віце-президента Джей Ді Венса, його авторитет у адміністрації Трампа швидко зростав, і він ставав все більш популярним серед європейців завдяки своєму досвіду та виваженості. Це дозволило йому взяти на себе важливі ролі під час мирних переговорів