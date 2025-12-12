Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине на фоне слухов о его возможном назначении на должность министра обороны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Как стало известно, Дрисколл был исключен из переговоров Хегсетом после того, как увидели, что он превысил свои полномочия.

В четверг дипломатические источники считали, что министр обороны примет участие в переговорах вместо него, хотя, как стало известно, это уже не так.

Он, как считается, слишком старался, и ему дали по рукам

Издание добавляет, что "в то время как Пентагон под руководством Хегсета погрузился в атмосферу паранойи, хаоса и споров, Дрисколлу до сих пор в основном удавалось держаться в стороне от грязи".

Уже будучи близким другом вице-президента Джей Ди Вэнса, его авторитет в администрации Трампа быстро рос, и он становился все более популярным среди европейцев благодаря своему опыту и взвешенности. Это позволило ему взять на себя важные роли во время мирных переговоров