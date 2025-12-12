$42.270.01
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 12401 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 15720 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 27715 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 23402 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 21299 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21466 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23377 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28868 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40845 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине - The Telegraph

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине. Это произошло на фоне слухов о возможном назначении Дрисколла на должность министра обороны и превышении им полномочий.

Хегсет отстранил Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине - The Telegraph

Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил командующего армией США Дэна Дрисколла от участия в мирных переговорах по Украине на фоне слухов о его возможном назначении на должность министра обороны. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Дэн Дрисколл, которого считают новой звездой Пентагона, был отстранен все более параноидальным министром обороны 

- пишет издание. 

Как стало известно, Дрисколл был исключен из переговоров Хегсетом после того, как увидели, что он превысил свои полномочия.

В четверг дипломатические источники считали, что министр обороны примет участие в переговорах вместо него, хотя, как стало известно, это уже не так.

Он, как считается, слишком старался, и ему дали по рукам 

- заявил источник. 

Издание добавляет, что "в то время как Пентагон под руководством Хегсета погрузился в атмосферу паранойи, хаоса и споров, Дрисколлу до сих пор в основном удавалось держаться в стороне от грязи".

Уже будучи близким другом вице-президента Джей Ди Вэнса, его авторитет в администрации Трампа быстро рос, и он становился все более популярным среди европейцев благодаря своему опыту и взвешенности. Это позволило ему взять на себя важные роли во время мирных переговоров 

- добавляет издание. 

Украинские и европейские чиновники считают, что исчезновение Дрисколла связано с борьбой за влияние на мирные переговоры. Его относят к группе, которую возглавляет его давний союзник Джей Ди Вэнс. Другая влиятельная группа формируется вокруг Марко Рубио.

Напомним 

Министр армии США Дэн Дрисколл и глава Пентагона Пит Хегсет имеют напряженные отношения, что является "одной из самых страшных тайн" Вашингтона.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Пентагон
Вашингтон
Украина