Гуманітарний коридор Україна-росія: омбудсмен розповів про деталі ініціативи

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“Зустріч з російською візаві завжди непроста. У нас було три раунди, перший тривав три години, другий трохи більше двох годин, і третій, так само, три години. Саме під час другого раунду, коли до двостороннього формату мого і москалькової доєднався турецький омбудсмен пан Малкоч – від нього пролунала ідея запустити гуманітарний коридор, як такий майданчик. На тлі того, що Туреччина показала гарний приклад посередництва і запустила “зерновий коридор” – це він озвучив нам обом. Ідею я сприйняв позитивно. Російська колега сказала, що їй треба порадитись. Але, тим не менш, ця ініціатива заслуговує на обговорення”, – сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону.

Деталі

Він додав, що в той же самий день зустрівся з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

“У нас на території російської федерації знаходиться більше 20 тисяч цивільних осіб. Це цивільні особи, яких російська федерація забирала з територій Донецької та Луганської областей, та з автономної республіки Крим ще з 2014 року. І найбільш масове захоплення відбулося вже у 2022 році, після активізації наступу з 24 лютого. Це цивільні громадяни з усіх областей, які перебували чи перебувають під російською окупацією. Зрозуміло, що це величезна кількість людей. І зрозуміло, що треба підіймати це питання, а по друге – намагатися від російської сторони отримати інформацію, де вони знаходяться, в кому стані. І підіймати питання щодо повернення їх назад”, – додав він.

Лубінець повідомив, що ідея ініціативи полягає у підсиленні та обговоренні ідеї на рівні президентів. Зокрема, має відбутися телефонна розмова президента Туреччини з володимиром путіним, і після того – розмова Ердогана з президентом Володимиром Зеленським, де вже будуть обговорюватися не просто ідеї, а принципові деталі.

“На даний час ідея турецької сторони виглядає так, що вони хочуть стати посередниками. Вони хочуть, щоб використовували їхні канали комунікації з російською владою, і цивільні особи, або поранені військові, як варіант, могли б спочатку повертатись з рф до Туреччини, і після того вони будуть повертатись до України. Але на даний момент це тільки ідея, яка обговорюється”, – констатував омбудсмен.

Доповнення

За даними Sky News, уповноважені з прав людини України Дмитро Лубінець та рф тетяна москалькова домовилися про обмін 40 полонених.