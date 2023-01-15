Гуманитарный коридор Украина-россия: омбудсмен рассказал о деталях инициативы

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“Встреча с российской визави всегда непростая. У нас было три раунда, первый длился три часа, второй чуть больше двух часов, и третий, так же, три часа. Именно во время второго раунда, когда к двустороннему формату моему и москальковой присоединился турецкий омбудсмен господин Малкоч – от него прозвучала идея запустить гуманитарный коридор, как такую площадку. На фоне того, что Турция показала хороший пример посредничества и запустила “зерновой коридор” – это он озвучил нам обоим. Идею я воспринял положительно. Российская коллега сказала, что ей надо посоветоваться. Но, тем не менее, эта инициатива заслуживает обсуждения”, – сказал Лубинец в эфире национального телемарафона.

Детали

Он добавил, что в тот же самый день встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

“У нас на территории российской федерации находится более 20 тысяч гражданских лиц. Это гражданские лица, которых российская федерация забирала с территорий Донецкой и Луганской областей, и из автономной республики Крым еще с 2014 года. И наиболее массовый захват произошел уже в 2022 году, после активизации наступления с 24 февраля. Это гражданские из всех областей, которые находились или находятся под российской оккупацией. Понятно, что это огромное количество людей. И понятно, что надо поднимать этот вопрос, а во-вторых – пытаться от российской стороны получить информацию, где они находятся, в каком состоянии. И поднимать вопрос о возвращении их обратно”, – добавил он.

Лубинец сообщил, что идея инициативы заключается в усилении и обсуждении идеи на уровне президентов. В частности, должен состояться телефонный разговор президента Турции с владимиром путиным, и после того – разговор Эрдогана с президентом Владимиром Зеленским, где уже будут обсуждаться не просто идеи, а принципиальные детали.

“В настоящее время идея турецкой стороны выглядит так, что они хотят стать посредниками. Они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с российскими властями, и гражданские лица, или раненые военные, как вариант, могли бы сначала возвращаться из рф в Турцию, и после того они будут возвращаться в Украину. Но на данный момент это только идея, которая обсуждается”, – констатировал омбудсмен.

Дополнение

По данным Sky News, уполномоченные по правам человека Украины Дмитрий Лубинец и рф Татьяна Москалькова договорились об обмене 40 пленных.