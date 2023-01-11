Омбудсмени України та рф домовилися про обмін 40 полонених - Sky News

Деталі

"тетяна москалькова та Дмитро Лубінець провели зустріч у готелі в Анкарі на полях міжнародної конференції омбудсменів. Під час переговорів, які тривали 40 хвилин, вони домовилися про обмін 40 полоненими, але докладнішої інформації про це обговорення поки що немає", - повідомляє британський телеканал.

Раніше москалькова повідомила в месенджері Telegram, що вони обговорили надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.

Повідомляється, що пізніше вони відвідають президентський палац Туреччини, де президент Реджеп Таїп Ердоган виступить із промовою на конференції.

Доповнення

Омбудсмен України вдруге за день зустрівся з москальковою в Анкарі.