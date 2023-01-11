Омбудсмен України вдруге за день зустрівся з москальковою в Анкарі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram, що вдруге за сьогодні провів у Анкарі зустріч з уповноваженою з прав людини рф тетяною москальковою, до якої долучився Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч, пише УНН.
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"Вдруге сьогодні провели зустріч з уповноваженою з прав людини рф тетяною москальковою, до якої приєдналися Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп і Головний Омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч, - повідомив Лубінець. - Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань".
Деталі
Омбудсмен наголосив, що Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією рф.
"Зокрема, вдалим кейсом була “зернова угода” щодо розблокування експорту українського зерна. Тому ми цінуємо допомогу Турецької Республіки та позитивно сприймаємо ініціативи будь-яких інших країн, які хочуть допомогти українському народу", - вказав Лубінець.
Доповнення
Омбудсмени України та рф зустрілися раніше 11 січня в Анкарі для обговорення гуманітарних проблем. Мета зустрічі - звільнення українців з російського полону.