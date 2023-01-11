Омбудсмен Украины второй раз за день встретился с москальковой в Анкаре
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram, что второй раз за сегодня провел в Анкаре встречу с уполномоченной по правам человека рф татьяной москальковой, к которой присоединился Главный Омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч, пишет УНН.
Цитата
"Второй раз сегодня провели встречу с уполномоченной по правам человека рф тетяной москальковой, к которой присоединились Председатель Большого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп и Главный Омбудсмен Турецкой Республики Шереф Малкоч, - сообщил Лубинец. - Во время обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов".
Детали
Омбудсмен подчеркнул, что Турция, как партнер Украины, неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией рф. В частности, удачным кейсом было “зерновое соглашение” по разблокированию экспорта украинского зерна.
"Поэтому мы ценим помощь Турецкой Республики и положительно воспринимаем инициативы любых других стран, которые хотят помочь украинскому народу", - указал Лубинец.
Дополнение
Омбудсмены Украины и рф встретились ранее 11 января в Анкаре для обсуждения гуманитарных проблем. Цель встречи - освобождение украинцев из российского плена.