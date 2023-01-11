Омбудсмени РФ та України зустрілися для обговорення гуманітарних проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Омбудсмен України Дмитро Лубінець та його російська колега Тетяна Москалькова зустрілися для обговорення гуманітарних проблем, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Уповноваженого з прав людини України.
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“Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями”, — написав Лубінець.
Нагадаємо
Як писав УНН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що збирається зустрітися з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою за декілька днів у Туреччині — для визволення з російського полону українців.
Доповнення
У 2022 році з ворожого полону повернули 1596 осіб.