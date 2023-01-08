Омбудсмен анонсував зустріч з москальковою з рф за декілька днів у Туреччині

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"Щодо зустрічі з омбудсманом рф москальковою. Вона відбудеться за декілька днів у Туреччині. Головне питання, яке будемо обговорювати - це повернення додому наших героїв та героїнь. Окремо будемо піднімати питання щодо повернення цивільних заручників, яких рф масово затримала на ТОТ і не відпускає додому", - написав Лубінець у Telegram.

Він заявив, що "плани амбітні". "Адже ми не знаємо, як себе буде вести російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати. Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян рф повинна відпустити", - наголосив Омбудсмен.

Доповнення

У 2022 році з ворожого полону повернули 1596 осіб.