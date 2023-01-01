У 2022 році з ворожого полону повернули 1596 осіб

Деталі

Зокрема, з російського полону визволили 1464 військовослужбовці й 132 цивільні особи.

Обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції.

У процесі зустрічі звільнених осіб постійно брали участь представники Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції.

НІБ забезпечує соціальний супровід визволених з полону осіб, а також надає їм первинну допомогу.

Додамо

В російському полоні наразі перебувають близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців. Ще 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.