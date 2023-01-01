В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
В частности, из российского плена освободили 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.
Обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и Минреинтеграции.
В процессе встречи освобожденных лиц постоянно участвовали представители Национального информационного бюро при Минреинтеграции.
НИБ обеспечивает социальное сопровождение освобожденных из плена лиц, а также оказывает им первичную помощь.
Добавим
В российском плену сейчас находятся около 3,4 тысяч украинских военнослужащих. Еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести.