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В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек

В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек

Киев • УНН

 • 558347 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

В частности, из российского плена освободили 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.

Обмены пленными происходили совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и Минреинтеграции.

В процессе встречи освобожденных лиц постоянно участвовали представители Национального информационного бюро при Минреинтеграции.

НИБ обеспечивает социальное сопровождение освобожденных из плена лиц, а также оказывает им первичную помощь.

Добавим

В российском плену сейчас находятся около 3,4 тысяч украинских военнослужащих. Еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

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