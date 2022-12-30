У Зеленського назвали, скільки українських військовослужбовців перебувають у російському полоні

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«росія наразі підтвердила наявність 3392 українських військовополонених. Але 15 тисяч людей наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, у тому числі багато цивільних», - заявила Вербицька.

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Вона зазначила, що Україна не володіє інформацією стосовно того, що відбулося зі зниклими безвісти.

«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими – ред.). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», - додає уповноважена.

Вербицька також наголосила, що рф відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни росії Україна повернула додому 1456 своїх людей.