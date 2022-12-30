У Зеленського назвали, скільки українських військовослужбовців перебувають у російському полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В російському полоні наразі перебувають близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців. Ще 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це заявила Уповноважена Президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька, пише УНН з посиланням на німецьке видання RND.
Цитата
«росія наразі підтвердила наявність 3392 українських військовополонених. Але 15 тисяч людей наразі вважаються зниклими безвісти в Україні, у тому числі багато цивільних», - заявила Вербицька.
Деталі
Вона зазначила, що Україна не володіє інформацією стосовно того, що відбулося зі зниклими безвісти.
«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими – ред.). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», - додає уповноважена.
Вербицька також наголосила, що рф відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни росії Україна повернула додому 1456 своїх людей.