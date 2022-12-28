За час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 1456 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. За час повномасштабної війни росії Україна повернула додому 1456 своїх людей. Про це на завершальному засіданні Верховної Ради заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Ми зробимо все, щоб повернути додому усіх наших людей, які зараз – в російській неволі… За час після 24-го лютого нашій команді вдалося звільнити з російського полону 1456 людей”, – сказав він.
Деталі
Президент зазначив, що мета – відновити територіальну цілісність України завжди йде поруч з іншою метою – звільнити усіх наших людей, які утримуються в російському полоні чи в тюрмах, а також усіх тих, хто був силою депортований з нашої землі.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков доручив кадровим органам ЗС України провести усі необхідні виплати захисникам, звільненим з полону, з метою забезпечення їх належного соціального захисту.