Резніков доручив забезпечити виплати захисникам, звільненим з полону

Цитата

"Грошове забезпечення та додаткову винагороду отримають всі захисники, які були звільнені з полону", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що військовослужбовцям ЗСУ та Держспецтрансслужби, які після визволення із полону (після інтернування) або звільнення із заручників направлені до резервних військових частин, з дня визволення чи звільнення із заручників до дня вступу до виконання обов'язків за новими штатними посадами або дня звільнення із ЗСУ (Держспецтрансслужби) "зберігатиметься виплата щомісячного грошового забезпечення у розмірах за останніми займаними ними посадами".

Є виключення - випадки, коли порядок виплати регулюється розділом ХХІХ Порядку виплати грошового забезпечення, та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міноборони від 07.06.2018 №260.

Якщо військові до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників перебували у розпорядженні посадових осіб, як зазначається, "їм у п'ятиденний термін буде здійснено розрахунки із належних їм видів грошового забезпечення (у т.ч. додаткової винагороди із розрахунку 100 000 гривень) до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників включно та пересилка їхніх грошових атестатів до резервних військових частин, в списках яких вони перебувають".

"Виплати таким військовослужбовцям належних їм видів грошового забезпечення до дня визволення із полону (після інтернування) або дня звільнення із заручників буде здійснено з урахуванням вимог окремого доручення міністра оборони України", - вказали у Міноборони.

Доповнення

З російського полону вже звільнено щонайменше 1331 українця.