З російського полону вже звільнено 1331 українця — Зеленський

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2 грудня Президент України мав змогу відзначити честь відзначити нагородами наших героїв, звільнених із російського полону, і членів української команди — тих, хто працює заради повернення українців додому.

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“Я хочу зараз іще раз подякувати всім, хто виконує це завдання. 1331 — стількох уже вдалося звільнити за час повномасштабної війни”, — сказав Президент.

Глава держави вкотре підкреслив, що Україна не залишить жодного українця в російських тюрмах, таборах та “ізоляціях”.

“Ми пам’ятаємо про всіх. Настане день — привітаємо знову на свободі”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

1 грудня Україна повернула з російського полону 50 українських військових, серед них: оборонці Маріуполя та “Азовсталі”, полонені з Оленівки, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.