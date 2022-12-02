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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46111 перегляди

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З російського полону вже звільнено 1331 українця — Зеленський

З російського полону вже звільнено 1331 українця — Зеленський

Київ • УНН

 • 1099333 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже повернули 1331 українця, передає УНН.

Деталі

2 грудня Президент України мав змогу відзначити честь відзначити нагородами наших героїв, звільнених із російського полону, і членів української команди — тих, хто працює заради повернення українців додому.

Цитата

“Я хочу зараз іще раз подякувати всім, хто виконує це завдання. 1331 — стількох уже вдалося звільнити за час повномасштабної війни”, — сказав Президент.

Глава держави вкотре підкреслив, що Україна не залишить жодного українця в російських тюрмах, таборах та “ізоляціях”.

“Ми пам’ятаємо про всіх. Настане день — привітаємо знову на свободі”, — додав Зеленський.

Нагадаємо

1 грудня Україна повернула з російського полону 50 українських військових, серед них: оборонці Маріуполя та “Азовсталі”, полонені з Оленівки, поранені в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

                  

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