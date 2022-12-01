Україна провела "великий обмін": з російського полону звільнили 50 українських захисників

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"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках", - зазначив Єрмак.

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Керівник ОП наголосив, що "це велика робота, яка продовжується щодня". "Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Всі будуть вдома", - підсумував він.

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За минулий тиждень вдалося повернути з полону 98 українців.