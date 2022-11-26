З російського полону визволили ще 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна провела черговий обмін, з російського полону визволили ще 12 людей, більшість - українські воїни, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей", - повідомив Єрмак.
Деталі
Серед звільнених з полону, за даними глави ОП, - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. "Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний", - зазначив він.
"За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", - зазначив Єрмак.
Доповнення
23 та 24 листопада Україна звільнила з російського полону 35 та 50 людей відповідно.