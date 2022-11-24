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Україна повернула з російського полону ще 50 військових

Україна повернула з російського полону ще 50 військових

Київ • УНН

 • 710799 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна провела черговий обмін і повернула з російського полону ще 50 українських воїнів, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

"Черговий обмін полоненими - #нашівдома. Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо", - зазначив Єрмак у Телеграм.

Деталі

Зі слів голови ОП, серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - додав він.

"Продовжуємо працювати над звільненням з полону всіх наших людей. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо всіх", - вказав Єрмак.

Доповнення

23 листопада Україна також провела обмін полоненими з рф. Як повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, додому повернулось 35 військових і цивільний.

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