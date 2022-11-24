Украина вернула из российского плена еще 50 военных

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"Очередной обмен пленными - #наши дома. Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 парней из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 - ГПСУ, 2 из ТРо", - отметил Ермак в Телеграм.

Детали

По словам главы ОП, среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - добавил он.

"Продолжаем работать над освобождением из плена всех наших людей. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем всех", - указал Ермак.

Дополнение

23 ноября Украина также провела обмен пленными с рф. Как сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, домой вернулись 35 военных и гражданский.