Из российского плена освободили еще 12 человек

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"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей", - сообщил Ермак.

Детали

Среди освобожденных из плена, по данным главы ОП, - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - супружеская пара и мужчина, считавшийся пропавшим без вести. Среди военных - два офицера, а также семь рядовых и сержантов. "Домой едут воины, защищавшие в частности Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", - отметил он.

"За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над увольнением всех наших людей. Не останавливаемся. Спасибо за работу Координационному штабу по обращению с военнопленными", - отметил Ермак.

Дополнение

23 и 24 ноября Украина освободила из российского плена 35 и 50 человек соответственно.