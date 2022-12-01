Украина провела "большой обмен": из российского плена освободили 50 украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. 50 защитников Украины вернулись домой в рамках очередного обмена пленными. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в четверг, 1 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Провели очередной большой обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и «Азовстали», возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", – отметил Ермак.
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Руководитель ОП подчеркнул, что "это большая работа, которая продолжается каждый день". "Мы будем работать до освобождения последнего украинца. Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", - подытожил он.
Дополнение
За прошедшую неделю удалось вернуть из плена 98 украинцев.