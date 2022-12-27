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Резников поручил обеспечить выплаты защитникам, освобожденным из плена

Резников поручил обеспечить выплаты защитникам, освобожденным из плена

Киев • УНН

 • 359042 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поручил кадровым органам ВС Украины провести все необходимые выплаты защитникам, освобожденным из плена, с целью обеспечения их надлежащей социальной защиты, сообщили в Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

"Денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение получат все защитники, освобожденные из плена", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что военнослужащим ВСУ и Госспецтрансслужбы, которые после освобождения из плена (после интернирования) или освобождения из заложников направлены в резервные воинские части, со дня освобождения до дня вступления в исполнение обязанностей по новым штатным должностям или дня увольнения из ВСУ (Госспецтрансслужбы) "будет сохраняться выплата ежемесячного денежного довольствия в размерах по последним занимаемым ими должностям".

Есть исключения – случаи, когда порядок выплаты регулируется разделом ХХІХ Порядка выплаты денежного довольствия, и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Минобороны от 07.06.2018 №260.

Если военные до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников находились в распоряжении должностных лиц, как отмечается, "им в пятидневный срок будут произведены расчеты по причитающимся им видам денежного довольствия (в т.ч. дополнительного вознаграждения из расчета 100 000 гривен) до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников включительно и пересылка их денежных аттестатов в резервные воинские части, в списках которых они находятся".

"Выплаты таким военнослужащим причитающихся им видов денежного довольствия до дня освобождения из плена (после интернирования) или дня освобождения из заложников будут осуществлены с учетом требований отдельного поручения министра обороны Украины", - указали в Минобороны.

Дополнение

Из российского плена уже освобождены не менее 1331 украинца.

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