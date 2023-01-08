Омбудсмен анонсировал встречу с москальковой из рф через несколько дней в Турции

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"Относительно встречи с омбудсманом рф москальковой. Она состоится через несколько дней в Турции. Главный вопрос, который будем обсуждать - это возвращение домой наших героев и героинь. Отдельно будем поднимать вопрос о возвращении гражданских заложников, которых рф массово задержала на ВОТ и не отпускает домой", - написал Лубинец в Telegram.

Он заявил, что "планы амбициозные". "Ведь мы не знаем, как себя будет вести российская сторона. Однако предварительно мы получаем позитивные сигналы, что они готовы этот вопрос рассматривать. Замечу, что гражданских, согласно Женевским конвенциям, мы не можем обменивать. Гражданских граждан рф должна отпустить", - подчеркнул Омбудсмен.

Дополнение

В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек.