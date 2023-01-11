Омбудсмены РФ и Украины встретились для обсуждения гуманитарных проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и его российская коллега Татьяна Москалькова встретились для обсуждения гуманитарных проблем, связанных с оказанием правозащитной помощи гражданам двух стран. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Уполномоченного по правам человека Украины.
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“Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с оказанием правозащитной помощи гражданам двух стран. А также обменялись конкретными предложениями”, — написал Лубинец.
Напомним
Как писал УНН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что собирается встретиться с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой за несколько дней в Турции — для освобождения из российского плена украинцев.
Дополнение
В 2022 году из вражеского плена вернули 1596 человек.