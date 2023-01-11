Омбудсмены Украины и рф договорились об обмене 40 пленных - Sky News

Детали

"татьяна москалькова и Дмитрий Лубинец провели встречу в отеле в Анкаре на полях международной конференции омбудсменов. Во время переговоров, которые длились 40 минут, они договорились об обмене 40 пленными, но более подробной информации об этом обсуждении пока нет", - сообщает британский телеканал.

Ранее москалькова сообщила в мессенджере Telegram, что они обсудили оказание гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Сообщается, что позже они посетят президентский дворец Турции, где президент Реджеп Тайип Эрдоган выступит с речью на конференции.

Дополнение

Омбудсмен Украины второй раз за день встретился с москальковой в Анкаре.