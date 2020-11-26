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Голубовська підтримала введення повного локдауну через пандемію COVID-19

Голубовська підтримала введення повного локдауну через пандемію COVID-19

Київ • УНН

 • 47334 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Інфекціоніст, доктор медичних наук, Ольга Голубовська заявила, що вона підтримує введення повного локдауну в Україні, оскільки напівзаходи ні до чого не приводять. Про це вона сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає кореспондент УНН.

“По-перше, у нас не 15 тис. (нових хворих на COVID-19 в добу — ред.). Статистика інфекційних хвороб завжди офіційна відстає від реальної. І ось ці світові дані, які показують — вони абсолютно відстають від реальної кількості людей. Ми дізнаємося так звані оціночні дані, є інфекційні патології, які ми дізнаємося шляхом математичного моделювання, коли пройде по світу вся ця історія — десь через рік, може бути — через півтора. Але реально хворих набагато більше... Віруси непередбачувані. Взагалі, мікроби правлять світом. Ми, які б ми не були, в космос ми літаємо, все у нас на світі — розумні сильно, а ви подивіться — маленький, нікому не відомий коронавірус поставив на коліна весь світ”, — сказала Ольга Голубовська.

За її словами, жодна країна не демонструє, крім Китаю, належної протидії COVID-19.

“Що нам чекати — ніхто нічого не знає, ні один прогноз не справджується в повній мірі. Я поки що теж дуже остерігаюсь усяких прогнозів, тому що якщо не дай бог, виникне якась мутація, яка, наприклад, визначить, що цей вірус може передаватися від тварин до людини, і від людини до тварин, як це було з норками — то це вже зовсім інша справа. Я сподіваюся, що цього не станеться, тому що зараз по всьому світу ви бачите — знищення, на жаль, цих таких милих тварин, так, як було знищення поголів’я курей, коли був спалах (пташиного грипу — ред.)... Я за повний локдаун, звичайно. Тому що ці напівзаходи — вони ні до чого не приводять. В протидію такому інфекційному захворюванню нічого не змінилось з доби середньовіччя зовсім”, — додала Голубовська.

Вона зазначила, що в середньовіччі теж не було засобів специфічного лікування і профілактики.

“Це тільки роз’єднання, максимальне переривання передачі в популяції — від людини до людини. Все, це тільки треба перервати цей ланцюжок. Як це зробити економічно — це вже питання не до мене”, — сказала інфекціоніст.

За її словами, Китай впорався, тому що коли виникає нове інфекційне захворювання — потрібно виявити нульового пацієнта, першого інфікованого, і навколо нього окреслити вогнище, який повинен бути протестований, обстежений і ізольований. Але зробити це дуже дорого.

Нагадаємо, в уряді погрожують локдауном на свята, але обіцяють попередити заздалегідь.

Також нагадаємо, в Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 15 331.

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