Голубовская поддержала введение полного локдауна из-за пандемии COVID-19

“Во-первых, у нас не 15 тыс. (новых заболевших на COVID-19 в сутки — ред.). Статистика инфекционных болезней всегда официальная отстает от реальной. И вот эти мировые данные, которые показывают — они абсолютно отстают от реального количества людей. Мы узнаем так называемые оценочные данные, есть инфекционные патологии, которые мы узнаем путем математического моделирования, когда пройдет по миру вся эта история — где-то через год, может быть — через полтора. Но реально больных гораздо больше... Вирусы непредсказуемы. Вообще, микробы правят миром. Мы, какие бы мы не были, в космос мы летаем, все у нас на свете — умные сильно, а вы посмотрите — маленький, никому не известный коронавирус поставил на колени весь мир”, — сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, ни одна страна не демонстрирует, кроме Китая, должного противодействия COVID-19.

“Что нам ждать — никто ничего не знает, ни один прогноз не оправдывается в полной мере. Я пока что тоже очень опасаюсь всяких прогнозов, потому что если не дай бог возникнет какая-то мутация, которая, например, определит, что этот вирус может передаваться от животных к человеку, и от человека к животным, как это было с норками — то это уже совсем другое дело. Я надеюсь, что этого не случится, потому что сейчас по всему миру вы видите — уничтожение, к сожалению, этих таких милых животных, так, как было уничтожение поголовья кур, когда была вспышка (птичьего гриппа — ред.)... Я за полный локдаун, конечно. Потому что эти полумеры — они ни к чему не приводят. В противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков совершенно”, — добавила Голубовская.

Она отметила, что в средние века тоже не было средств специфического лечения и профилактики.

“Это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции — от человека к человеку. Все, это только надо прервать эту цепочку. Как это сделать экономически — это уже вопрос не ко мне”, — сказала инфекционист.

По ее словам, Китай справился, потому что когда возникает новое инфекционное заболевание — нужно выявить нулевого пациента, первого инфицированного, и вокруг него очертить очаг, который должен быть протестирован, обследован и изолирован. Но сделать это очень дорого.

Напомним, в правительстве грозятся локдауном на праздники, но обещают предупредить заранее.

Также напомним, в Украине уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд — 15 331.