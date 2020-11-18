У Данії знищили всіх інфікованих коронавірусом норок

"Всі інфіковані COVID-19 (коронавірусом - ред.) норки з ферм знищені. Управління ветеринарії і харчових продуктів Данії продовжує контролювати норкові ферми країни на предмет COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у країні коронавірус виявили на 284 норкових фермах, ще 25 норкових господарств знаходяться під підозрою.

У той же час, як повідомляє "Данське радіо", глава Міністерства сільського господарства і продовольства Данії Могенс Єнсен через скандал зі знищенням мільйонів норок прийняв рішення покинути свій пост.

Так, на початку листопада влада Данії вирішили знищити всіх норок на фермах - що становить близько 17 млн ​​особин - після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Данія вважається найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Прем'єр країни Метте Фредеріксен оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як число інфікованих ферм зросло до 207.

Як повідомляв УНН, раніше найбільший у світі виробник хутра норок, компанія Kopenhagen Fur, заявила про припинення діяльності через коронакризу.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP