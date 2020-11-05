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Пандемия: в Дании зафиксировали новый штамм коронавируса - из-за этого в стране убьют 17 млн норок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей. Об этом, как сообщает Reuters, 4 ноября объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет УНН.

“Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир”, — сказала Фредериксен.

“Вирус мутировал в норках, и, мутировав, распространяется среди людей. (Ситуация) несет в себе риск того, что вакцина (против коронавируса), которая скоро должна появиться, не будет действовать должным образом”, — сказала премьер. Ее заявление цитирует Датское радио.

У людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

Премьер-министр Дании сообщила о 12 людях, которые заразились новой версией коронавируса, вызванной норками. Во Всемирной организации здравоохранения сказали Reuters, что получили от властей Дании информацию о заражении некоторых людей версией коронавируса с “некоторыми генетическими изменениями”.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 миллионов особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.

На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов).

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