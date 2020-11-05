Пандемія: у Данії зафіксували новий штамм коронавірусу - через це у країні вб'ють 17 млн норок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавируса SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей. Про це, як повідомляє Reuters, 4 листопада оголосила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, пише УНН.

“Ми несемо велику відповідальність по відношенню до нашого власного населення, але зі знайденою мутацією ми несемо ще більшу відповідальність і за весь інший світ”, — сказала Фредеріксен.

“Вірус мутував у норках, і, мутувавши, поширюється серед людей. (Ситуація) несе в собі ризик того, що вакцина (проти коронавірусу), яка скоро повинна з’явитися, не діятиме належним чином”, — сказала прем’єр. Її заяву цитує Датське радіо.

У людей і норок виявили штам вірусу, який знижує здатність організму виробляти антитіла до SARS-CoV-2, що потенційно знижує ефективність майбутніх вакцин.

Прем’єр-міністерка Данії повідомила про 12 людей, які заразилися новою версією коронавірусу, викликаної норками. У Всесвітній організації охорони здоров’я сказали Reuters, що отримали від влади Данії інформацію про зараження деяких людей версією коронавірусу з “деякими генетичними змінами”.

Данія вважається найбільшим в світі виробником хутра норки. У країні налічується від 15 до 17 мільйонів особин норок, які живуть на 1139 фермах. Влада Данії почали знищувати норок в жовтні. На 67 фермах тварин вже вбили. Прем’єрка оголосила про рішення знищити всіх норок після того, як кількість інфікованих ферм зросла до 207.

На знищення всіх норок планують виділити п’ять мільярдів датських крон (785 мільйонів доларів).

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