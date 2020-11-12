Крупнейший в мире производитель меха норок заявил о прекращении деятельности из-за коронакризиса

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Датская компания Kopenhagen Fur, занимающая 40% мирового рынка норкового меха, прекратит существование в ближайшие 2-3 года, сказано в сообщении компании, передает УНН.

Основанием для такого заявления послужило решение властей истребить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса.

“Распоряжение правительства от 4 ноября об уничтожении всех датских норок никак не скажется на грядущем сезоне продаж. Kopenhagen Fur рассчитывает получить около 5-6 миллионов шкур в течение следующих нескольких недель от здоровых ферм за пределами запретных зон. Шкуры будут предлагаться на четырех запланированных аукционах в 2021 году вместе с около 6 миллионами непроданных шкурок с прошлого года и миллионами шкур от фермеров из других стран-производителей меха. (...) К сожалению, потеря датской индустрии норкового меха означает, что исчезнут и наши владельцы (датские фермеры, являющиеся основателями компании — ред.).

Администрация приняла решение ликвидировать компанию и провести контролируемое закрытие в течение следующих 2-3 лет”, — заявляется в пресс-релизе.

В связи с закрытием работу потеряют 300 сотрудников.

Напомним, 4 ноября, члены кабмина Дании объявили о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные передают людям мутировавший коронавирус, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам. Институт SSI сообщил в четверг, что с лета в стране зафиксированы 214 случаев передачи новых типов коронавируса от норок людям. Пять новых штаммов получили название Cluster. При этом опасения у специалистов вызывает лишь последний, пятый Cluster — им заразились 12 человек.

10 ноября фолькетинг (парламент Дании) заявил, что правительство превысило полномочия, распорядившись полностью истребить популяцию норок в королевстве. Этот факт признали премьер-министр и министр по вопросам продовольствия. Министр по вопросам продовольствия Могенс Йенсен мотивировал решение не консультироваться с депутатами тем, что распространение мутации “норкового” коронавируса грозило новой пандемией с центром в Дании и требовало быстрой реакции. Проект закона об уничтожении зверьков все же был внесен и ожидает слушаний в парламент, а действие приказа убить всех норок приостановлено. Однако, теперь министры предлагают не только истребить популяцию животных в королевстве, но и запретить фермерам разводить норок вплоть до 2022 года.

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