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Найбільший у світі виробник хутра норок заявив про припинення діяльності через коронакризу

Київ • УНН

 • 15447 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Датська компанія Kopenhagen Fur, що займає 40% світового ринку норкового хутра, припинить існування в найближчі 2-3 роки, сказано в повідомленні компанії, передає УНН.

Підставою для такої заяви стало рішення влади винищити всіх норок в країні через коронавірус, що мутував.

"Розпорядження уряду від 4 листопада про знищення всіх датських норок ніяк не позначиться на майбутньому сезоні продажів. Kopenhagen Fur розраховує отримати близько 5-6 мільйонів шкур протягом наступних декількох тижнів від здорових ферм за межами заборонених зон. Шкури будуть пропонуватися на чотирьох запланованих аукціонах в 2021 році разом з близько 6 мільйонами непроданих шкурок з минулого року і мільйонами шкур від фермерів з інших країн-виробників хутра. (...) На жаль, втрата датської індустрії норкового хутра означає, що зникнуть і наші власники (датські фермери, які є засновниками компанії - ред.).

Адміністрація прийняла рішення ліквідувати компанію і провести контрольоване закриття протягом наступних 2-3 років", - заявляється в прес-релізі.

У зв'язку з закриттям роботу втратять 300 співробітників.

Нагадаємо, 4 листопада, члени кабміну Данії оголосили про розпорядження вбити всіх норок - від 12 до 17 мільйонів особин на 1100 зоофермах королівства. Тварини передають людям мутований коронавірус, який відрізняється зниженою сприйнятливістю до вакцин. Інститут SSI повідомив в четвер, що з літа в країні зафіксовано 214 випадків передачі нових типів коронавірусу від норок людям. П'ять нових штамів отримали назву Cluster. При цьому побоювання у фахівців викликає лише останній, п'ятий Cluster - ним заразилися 12 осіб.

10 листопада фолькетинг (парламент Данії) заявив, що уряд перевищив повноваження, розпорядившись повністю винищити популяцію норок в королівстві. Цей факт визнали прем'єр-міністр і міністр з питань продовольства. Міністр з питань продовольства Могенс Йенсен мотивував рішення не проводити консультації з депутатами тим, що поширення мутації "норкового" коронавірусу загрожувало новою пандемією з центром в Данії і вимагало швидкої реакції. Проект закону про знищення звірів все ж був внесений і очікує слухань в парламент, а дія наказу вбити всіх норок призупинена. Однак, тепер міністри пропонують не тільки винищити популяцію тварин в королівстві, а й заборонити фермерам розводити норок аж до 2022 року.

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