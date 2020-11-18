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В Дании уничтожили всех инфицированных коронавирусом норок

В Дании уничтожили всех инфицированных коронавирусом норок

Киев  •  УНН

 • 32121 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Дании на норковых фермах уничтожили всех зараженных новым коронавирусом животных. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов страны в Twitter, передает УНН.

"Все инфицированные COVID-19 (коронавирусом - ред.) норки с ферм уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в стране коронавирус обнаружили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.

В то же время, как сообщает "Датское радио", глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен из-за скандала с уничтожением миллионов норок принял решение покинуть свой пост.

Так, в начале ноября власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах - что составляет около 17 млн особей - после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Премьер страны Метте Фредериксен объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм возросло до 207.

Как сообщал УНН, ранее крупнейший в мире производитель меха норок, компания Kopenhagen Fur, заявила о прекращении деятельности из-за коронакризиса.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18 / 11-20
Alle # COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:

284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP

- Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Украинские Национальные Новости

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