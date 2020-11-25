В уряді грозяться локдауном на свята, але обіцяють попередити заздалегідь

“У вступному слові Прем’єр-міністр повідомив про те, що ми продовжуємо дотримуватись карантинних обмежень, ми активно вивчаємо результати діяльності під час карантину вихідного дня. Ми спостерігаємо певну стабілізацію в частині захворювання. Проте ми розуміємо, що у разі продовження зростання захворюваності ми можемо прийти до посилення тих чи інших карантинних обмежень. Зокрема, ми прекрасно розуміємо, що можуть бути своєрідні обмеження і під час циклу новорічно-різдвяних свят”, - сказав Немчінов.

Він висловив думку, що фахівці “опрацюють ці пропозиції, і ми зможемо їх представити у разі потреби, щоб і громадяни, і бізнес були заздалегідь готові”.

Нагадаємо, раніше сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до всіх можливих заходів щодо боротьби з пандемією, зокрема - і до можливого введення карантину на зимові свята.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Прем'єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.