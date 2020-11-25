В правительстве грозятся локдауном на праздники, но обещают предупредить заранее

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом правительство может ввести усиления тех или иных карантинных ограничений, в том числе и на новогодне-рождественские праздники. Об этом по итогам заседания правительства в среду заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Во вступительном слове Премьер-министр сообщил о том, что мы продолжаем придерживаться карантинных ограничений, мы активно изучаем результаты деятельности во время карантина выходного дня. Мы наблюдаем определенную стабилизацию в части заболевания. Однако мы понимаем, что в случае продолжения роста заболеваемости мы можем прийти к ужесточению тех или иных карантинных ограничений. В частности, мы прекрасно понимаем, что могут быть своеобразные ограничения и во время цикла новогодне-рождественских праздников", - сказал Немчинов.

Он высказал мнение, что специалисты "обработают эти предложения, и мы сможем их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы".

Напомним, ранее сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к всем возможным мерам по борьбе с пандемией, в частности - и к возможному введению карантина на зимние праздники.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Премьер Денис Шмыгаль заявил в то же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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