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Головний лікар LISOD: зберегти фертильність, незважаючи на діагностований рак - можливо

Головний лікар LISOD: зберегти фертильність, незважаючи на діагностований рак - можливо

Київ • УНН

 • 11019 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Жінка, яка перехворіла на рак, може зберегти свою фертильність та надалі народити здорову дитину. Про те, на що кожний онколог має передусім звернути увагу, коли до нього звертається пацієнтка, у якої діагностований рак, аби зберегти її фертильність, розповіла головний лікар, онкогінеколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD професор та доктор медичних наук Алла Вінницька, під час IV Форуму онкопацієнтів Inspiration Family, повідомляє УНН.

Деталі

На думку Алли Вінницької, передусім, коли жінка потрапляє до лікаря з діагнозом “рак”, онколог має визначитися з локалізацією пухлини. А все через те, що є локалізації, які мають погані перспективи в лікуванні. Це, до прикладу, рак печінки, холангіокарцинома, рак підшлункової залози, занедбаний метастатичний рак шлунку та інше.

Далі, онколог має визначитися зі стадією захворювання, бо відомо, що чим раніше виявлено рак, тим ефективніше лікування і тим більше шансів на повне одужання

Цитата:

“Уже після визначення стадії захворювання, лікар має розуміти прогноз — буде він сприятливим чи ні, врахувати чинники, які безпосередньо вливають на те, що буде далі.

Так, ми не завжди можемо передбачити все, бо медицина — це не математика і ризик рецидиву є завжди. Саме тому про прогноз захворювання треба говорити чесно і відверто. Важливо визначитися і з тривалістю лікування: на який термін розраховане наше спеціальне лікування”, — розповіла вона.

Однак, окрім медичних аспектів є й парамедичні, до прикладу — вік.

“Якщо жінці, яка одержує терапію, більше ніж 40 років, і ми знаємо, що її протирецидивна терапія розрахована на 10 років, то в такому випадку говорити про збереження фертильності, мабуть, не треба”, — вважає лікар.

І одним з головних факторів, на думку головного лікаря LISOD, є бажання або необхідність збереження фертильності для самого пацієнта.

Також, під час Форуму онкопацієнтів, Алла Вінницька розповіла про методи збереження фертильності у жінок, зокрема, при різних онкогінекологічних патологіях.

До теми

Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби проти раку.

Провідні лікарі Лікарні ізраїльської онкології LISOD проводять онлайн-консиліум у прямому ефірі, на якому відповідають на актуальні питання пацієнтів. Приєднатися до трансляції можна за посиланням тут.

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