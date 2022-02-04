Головний лікар LISOD: зберегти фертильність, незважаючи на діагностований рак - можливо

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Жінка, яка перехворіла на рак, може зберегти свою фертильність та надалі народити здорову дитину. Про те, на що кожний онколог має передусім звернути увагу, коли до нього звертається пацієнтка, у якої діагностований рак, аби зберегти її фертильність, розповіла головний лікар, онкогінеколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD професор та доктор медичних наук Алла Вінницька, під час IV Форуму онкопацієнтів Inspiration Family, повідомляє УНН.