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Главный врач LISOD: сохранить фертильность, несмотря на диагностированный рак - возможно

Главный врач LISOD: сохранить фертильность, несмотря на диагностированный рак - возможно

Киев • УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Женщина, переболевшая раком, может сохранить свою фертильность и в дальнейшем родить здорового ребенка. О том, на что каждый онколог должен прежде всего обратить внимание, когда к нему обращается пациентка, у которой диагностирован рак, чтобы сохранить фертильность, рассказала главный врач онкогинеколог Больницы израильской онкологии LISOD профессор и доктор медицинских наук Алла Винницкая, во время IV Форума онкопациентов Inspiration Family, сообщает УНН.

Детали

По мнению Аллы Винницкой, прежде всего, когда женщина попадает к врачу с диагнозом “рак”, онколог должен определиться с локализацией опухоли. А все из-за того, что есть локализации, которые имеют плохие перспективы в лечении. Это, к примеру, рак печени, холангиокарцинома, рак поджелудочной железы, запущенный метастатический рак желудка и прочее.

Далее, онколог должен определиться со стадией заболевания, так как известно, что чем раньше обнаружен рак, тем эффективнее лечение и тем больше шансов на полное выздоровление

Цитата:

“Уже после определения стадии заболевания, врач должен понимать прогноз — будет ли он благоприятным или нет, учесть факторы, которые непосредственно влияют на то, что будет дальше.

Да, мы не всегда можем предвидеть все, ибо медицина — это не математика, и риск рецидива есть всегда. Именно поэтому о прогнозе заболевания надо говорить честно и откровенно. Важно определиться и с продолжительностью лечения: на какой срок рассчитано наше специальное лечение”, — рассказала она.

Однако, кроме медицинских аспектов есть и парамедицинские, к примеру — возраст.

“Если женщине, которая получает терапию, больше 40 лет, и мы знаем, что ее противорецидивная терапия рассчитана на 10 лет, то в таком случае говорить о сохранении фертильности, пожалуй, не надо”, — считает врач.

И одним из главных факторов, по мнению главного врача LISOD, есть желание или необходимость сохранения фертильности для самого пациента.

Также, во время Форума онкопациентов, Алла Винницкая рассказала о методах сохранения фертильности у женщин, в частности, при различных онкогинекологических патологиях.

К теме

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака.

Ведущие врачи Больницы израильской онкологии LISOD проводят онлайн-консилиум в прямом эфире, на котором отвечают на актуальные вопросы пациентов. Присоединиться к трансляции можно по ссылке здесь.

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