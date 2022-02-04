"Усунення прогалин у догляді": 4 лютого - Всесвітній день боротьби з раком
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. 4 лютого, день проголошений “Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями”. Цей день затверджений Організацією Об’єднаних Націй та святкується щорічно з 2000 року, про це повідомляє УНН.
Деталі
Кампанія побудована так, щоб надихати на зміни та мобілізувати дії громадськості ще довго після дати проведення Всесвітнього дня боротьби проти раку. Вона привертає увагу до такої хвороби, залучає велику кількість людей на допомогу один одному.
У 2016–2018 роках Всесвітній день боротьби проти раку проходив під гаслом “Ми можемо. Я можу”. У цей день пропонувалося вжити колективні або індивідуальні заходи щодо полегшення тягаря раку.
У 2019–2021 роках Всесвітній день боротьби проти раку проходив під гаслом “Я є і буду”.
Тема Всесвітнього дня боротьби проти раку 2022–2024 рр. — “Усунення прогалин у догляді”.
2022 рік — перший рік кампанії “Усунення прогалин у догляді” присвячений розумінню та визнанню нерівності у доступності лікування раку. В охороні здоров’я нерівність належить до нерівномірного розподілу ресурсів. Половина населення світу не має доступу до всього спектру основних медичних послуг. Коли справа доходить до раку, багатьом людям відмовляють у базовій допомозі, незважаючи на те, що ми живемо за часів вражаючих досягнень у галузі профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень.
Хрестиянське свято
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Тимофія. Він був улюбленим учнем апостола Павла.
Іменини святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Софія, Олена, Марія, Никифор.