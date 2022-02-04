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15 марта, 19:03 • 104788 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139063 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120816 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114521 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103365 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100692 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89826 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122087 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126490 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127184 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
"Устранение пробелов в уходе": 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком

"Устранение пробелов в уходе": 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком

Киев • УНН

 • 42675 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодняшний день провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями". Он утверждён Организацией Объединенных Наций и празднуется ежегодно с 2000 года, об этом сообщает УНН.

Подробности

Кампания построена так, чтобы вдохновлять на изменения и мобилизовать действия общественности ещё долго после даты проведения Всемирного дня борьбы против рака. Она привлекает внимание к такой болезни, а также  объединяет большое количество людей в помощь друг другу.

В 2016–2018 годах Всемирный день борьбы с раком проходил под лозунгом "Мы можем. Я могу". В этот день предлагалось принять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.

В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом "Я есть и буду".

Тема Всемирного дня борьбы против рака 2022-2024 гг. - "Устранение пробелов в уходе".

2022 год - первый год кампании "Устранение пробелов в уходе" посвящен пониманию и признанию неравенства в доступности лечения рака. В здравоохранении неравенство относится к неравномерному распределению ресурсов. Половина населения мира не имеет доступа ко всему спектру основных медицинских услуг. Когда дело доходит до рака, многим людям отказывают в базовой помощи, несмотря на то, что мы живем при впечатляющих достижениях в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Крестьянский праздник

Сегодня православная церковь чтит память апостола от 70-ти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла.

Именины празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, София, Елена, Мария, Никифор.

Украинские Национальные Новости

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