"Устранение пробелов в уходе": 4 февраля - Всемирный день борьбы с раком
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодняшний день провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями". Он утверждён Организацией Объединенных Наций и празднуется ежегодно с 2000 года, об этом сообщает УНН.
Подробности
Кампания построена так, чтобы вдохновлять на изменения и мобилизовать действия общественности ещё долго после даты проведения Всемирного дня борьбы против рака. Она привлекает внимание к такой болезни, а также объединяет большое количество людей в помощь друг другу.
В 2016–2018 годах Всемирный день борьбы с раком проходил под лозунгом "Мы можем. Я могу". В этот день предлагалось принять коллективные или индивидуальные меры по облегчению бремени рака.
В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом "Я есть и буду".
Тема Всемирного дня борьбы против рака 2022-2024 гг. - "Устранение пробелов в уходе".
2022 год - первый год кампании "Устранение пробелов в уходе" посвящен пониманию и признанию неравенства в доступности лечения рака. В здравоохранении неравенство относится к неравномерному распределению ресурсов. Половина населения мира не имеет доступа ко всему спектру основных медицинских услуг. Когда дело доходит до рака, многим людям отказывают в базовой помощи, несмотря на то, что мы живем при впечатляющих достижениях в области профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований.
Крестьянский праздник
Сегодня православная церковь чтит память апостола от 70-ти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла.
Именины празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, София, Елена, Мария, Никифор.