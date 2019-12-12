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Головне, аби державну монополію на виробництво спирту не замінила приватна - нардеп

Головне, аби державну монополію на виробництво спирту не замінила приватна - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Під час реалізації президентського закону про демонополізацію спиртової галузі є ризики, що замість державної монополії на виробництво продукту з'явиться приватна. Таку пересторогу у коментарі УНН висловила член комітету ВР з питань економічного розвитку, народний депутат Людмила Буймістер.

Задля недопущення такого розвитку подій Буймістер вважає, що належно має працювати АМКУ та економічний Комітет ВР.

"Один гравець не зможе купити усі працюючі держзаводи, бо він не отримає згоду на концентрацію від АМКУ. Саме Комітет буде дуже ретельно контролювати кожен етап реформи галузі, аби під час демонополізації на заміну держмонополії не прийшла приватна монополія", - сказала вона, додавши, що сприяти цьому мають і поправки, які внесли до проекту ЗУ перед другим читанням. Про які саме з них мова, політик не уточнювала.

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За словами Буймістер, охочих придбати заводи "Укрспирту" дуже багато. А за швидкість приватизації спиртзаводи відповідає Фонд держмайна, уточнила вона.

“Нам треба буде контролювати протягом цього строку, щоб вони вклалися в нього, бо звичайно можна сидіти і нічого не робити 3 роки, а потім постати перед проблемою”, - сказала вона.

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Як писав УНН, Зеленський підписав закон №2300 про розпродаж стратегічних об'єктів спиртової галузі. 

А міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, тим часом, в черговий раз пообіцяв почати конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт". Попередні дві його заяви щодо старту відбору директора ДП так і не реалізувалися

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