Главное, чтобы государственную монополию на производство спирта не заменила частная - нардеп

Для недопущения такого развития событий Буймистер считает, что надлежащим образом должен работать АМКУ и экономический Комитет ВР.

"Один игрок не сможет купить все работающие госзаводы, он не получит согласие на концентрацию от АМКУ. Именно Комитет будет очень тщательно контролировать каждый этап реформы отрасли, чтобы во время демонополизации на замену госмонополии не пришла частная монополия", - сказала она, добавив, что способствовать этому должны и поправки, которые внесли в проект ЗУ перед вторым чтением. О каких именно из них речь, политик не уточняла.

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По словам Буймистер, желающих приобрести заводы "Укрспирта" очень много. А за скорость приватизации спиртзавода отвечает Фонд госимущества, уточнила она.

"Нам надо будет контролировать в течение этого срока, чтобы они уложились в него, потому что обычно можно сидеть и ничего не делать 3 года, а потом столкнуться с проблемой", - сказала она.

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Как писал УНН, Зеленский подписал закон №2300 о распродаже стратегических объектов спиртовой отрасли.

А министр развития экономики Тимофей Милованов, между тем, в очередной раз пообещал начать конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт". Предыдущие два его заявления относительно старта отбора директора ГП так и не реализовались.