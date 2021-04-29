Голови МЗС країн ЄС заслухають Борреля з приводу ситуації в Україні

Основні моменти порядку денного

Міністри закордонних справ ЄС будуть проінформовані головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем про поточні справи, тим самим зробивши огляд низки останніх подій і майбутніх подій, у тому числі по африканському регіону Сахель, по Україні, Мозамбіку і операції IRINI, запущеної 31 березня 2020 року з метою забезпечити дотримання ембарго ООН на поставки зброї Лівії.

Потім Рада ЄС із закордонних справ (з оборони) обміняється думками про стратегічні напрями, приділяючи особливу увагу управлінню кризами.

За неформальним робочим обідом міністри обміняються думками з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Засіданню будуть передувати засідання керівних рад Європейського оборонного агентства (EDA) і супутникового центру Європейського Союзу (SatCen).

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.