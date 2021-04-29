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Главы МИД стран ЕС заслушают Борреля по поводу ситуации в Украине

Главы МИД стран ЕС заслушают Борреля по поводу ситуации в Украине

Киев  •  УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел соберется 6 мая на заседание, где должны заслушать отчет Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в том числе по ситуации в Украине. Об этом сообщили УНН в евроинституции.

Основные моменты повестки дня

Министры иностранных дел ЕС будут проинформированы главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о текущих делах, тем самым сделав пересмотр ряда последних событий и будущих событий, в том числе по африканскому региону Сахель, по Украине, Мозамбике и операции IRINI, запущенной 31 марта 2020 года с целью обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия Ливии.

Затем Совет ЕС по иностранным делам (обороне) обменяется мнениями о стратегических направлениях, уделяя особое внимание управлению кризисами.

За неформальным рабочим обедом министры обменяются мнениями с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Заседанию будут предшествовать заседания руководящих советов Европейского оборонного агентства (EDA) и Спутникового центра Европейского Союза (SatCen).

Дополнение

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

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