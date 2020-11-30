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Глава Євроради виступив за єдину політику щодо Росії з США при Байдені

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Євросоюз повинен запропонувати Джо Байдена, який, судячи з усього, стане 46-м президентом США, виробити єдину політику щодо Росії, Ірану, Китаю, Туреччини та інших країн. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило інформагентство dpa з посиланням на проект пропозицій Мішеля з вибудовування відносин з новим американським лідером, передає УНН спираючись на DW.

Крім того, глава Євроради наполягає на швидкому припиненні торгової війни Сполучених Штатів і Європейського Союзу та зняття викликаних їй митних зборів. Брюсселю слід запропонувати Вашингтону “позитивний торговельний порядок”, переконаний Шарль Мішель. Крім торгівлі, він відносить до пунктів тісної співпраці з США питання захисту клімату, політики мультилатералізму, забезпечення миру, а також боротьби з пандемією COVID-19.

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Так, голова Євроради розраховує, що Сполучені Штати підтримають справедливий розподіл вакцин у світі. Крім того, обидві сторони повинні працювати над повторним відкриттям своїх кордонів для туристичних поїздок, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, відзначає він. Шарль Мішель також вказує на загальні інтереси Брюсселя та Вашингтона в кібербезпеці, боротьбі з тероризмом і протистоянні гібридним загрозам.

Відносини США і ЄС при новому главі Білого дому стануть темою обговорень на саміті Євросоюзу на початку грудня. Європейському Союзу слід виступати єдиним блоком і зміцнювати свою стратегічну автономію, щоб краще представляти власні інтереси, підкреслюється в проекті пропозицій Мішеля. Декількома днями раніше глава Євроради провів телефонну розмову з Джо Байденом і запросив його взяти участь в саміті ЄС в 2021 році.

Як раніше повідомляв Bloomberg, Туреччина хоче налагодити зв’язки з США через розбіжності з Росією.

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