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Atlantic Council: нове призначення в адміністрації Байдена може піти на користь Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Готуючись до вступу на посаду у січні 2021 року обраний, згідно з провідними американськими ЗМІ, президент США Джо Байден обрав кандидатом на пост держсекретаря давнього союзника і радника - Ентоні Блінкена. Це рішення було зустрінуте з обережним оптимізмом у Києві, де Блінкена вважають прихильником боротьби України з російською агресією - пишуть у Atlantic Council, передає УНН.

"Багато у чому цей український ентузіазм пов'язаний із попереднім послужним списком Блінкена у період правління адміністрації Обами, де він працював радником із національної безпеки при президенті Обамі і віце-президентові Байдені, перш ніж стати заступником держсекретаря. У Білому домі Обами Блінкен зіграв важливу роль у введенні санкцій проти Росії у зв'язку із її вторгненням до Криму і східної України у 2014 році, а згодом - очолив безуспішні заклики США озброїти Україну", - відзначають аналітики.

Так, Atlantic Council запитав думку американських і українських експертів про те, що може означати вибір Ентоні Блінкена на пост державного секретаря для майбутніх американсько-українських відносин. Далі наведені деякі з них.

Джон Гербст - посол США в Україні у 2003-2006 роках, директор Євразійського центру Atlantic Council:

"Адміністрація Байдена надасть серйозну підтримку Україні, оскільки вона протистоїть агресії Кремля. Ця підтримка включатиме військове спорядження і летальну зброю. Нагадаємо, Байден підтримував відправку комплексів Javelin до України при адміністрації Обами. Адміністрація Байдена також заохочуватиме реформи в Україні, при цьому економічна допомога повинна бути ув'язана з серйозними реформаторськими кроками. Сам Байден взяв на себе цю задачу у якості віце-президента. Блінкен і інші підлеглі будуть грати цю роль під час президентства Байдена. Блінкен також буде імплементувати політику Байдена щодо рішучої протидії провокаціям Кремля не лише в Україні, а й в інших місцях. Важливою частиною цього буде зміцнення НАТО і розвиток більш тісних відносин з ЄС і ключовими європейськими державами. Ця співпраця буде означати більш ефективні санкції та інші кроки по обмеженню і забороні агресії Кремля".

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Ліза Ясько - депутат парламенту України, партія "Слуга народу":

"По-перше, важливо відзначити, що Тоні Блінкен володіє значним авторитетом у зовнішній політиці. По-друге, у нього великий досвід співпраці з обраним президентом Джо Байденом. По-третє, Блінкен глибоко обізнаний про конкретну ситуацію в Україні і добре розбирається у Східній Європі в цілому. У березні 2015 року Блінкен відвідав Київ і виголосив надихаючу промову в Українському кризовому медіа-центрі, де я тоді працювала. Вважаю, що його можна назвати справжнім другом України. Блінкен також є одним із творців режиму санкцій США проти Росії, який служить хорошою ознакою для інтересів України. Забігаючи наперед, пост посла США в Україні залишався вакантним протягом відносно тривалого періоду. Новий спеціальний посланник США в Україні також може бути призначений на посаду, яку раніше займав Курт Волкер. Ці два питання стануть одними з перших викликів для Блінкена, коли він буде розглядати відносини між США і Україною".

Деніел Фрід - заслужений науковий співробітник Atlantic Council:

"Як і Байден, Тоні Блінкен знає Україну. Обидва з повагою ставилися до Революції Гідності. Обидва підтримали санкції, введені адміністрацією Обами після вторгнення Путіна в Україну у 2014 році ... Байден і Блінкен також знають Володимира Путіна і не будуть ставитися до нього з набридливою ​​прихильністю, яку виявляв Трамп. Я підозрюю, що вони наполягатимуть на дипломатичному вирішенні, яке передбачає спочатку виведення росіян із Донбасу, а потім і з Криму. Обидва також розуміють, що Україна не доб'ється успіху без внутрішніх перетворень. Залізне кільце корупції і олігархічного контролю (за допомогою якого Путін прагне домінувати в Україні) може нашкодити майбутній країні так само, як і прямий тиск Росії. Байден і Блінкен будуть підштовхувати українських лідерів до активізації та впровадження більш якісного і чистого управління, яке служить народу України і забезпечує необхідну основу для європейського майбутнього країни".

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Мелінда Харінг - заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council:

"Тоні Блінкен - неперевершений професіонал, який розуміє, що Володимир Путін - загроза для світового порядку. Блінкен абсолютний прихильник того, щоб Україна нарешті стала членом євроатлантичної спільноти і в кінцевому підсумку вступила в НАТО. Але він не м'якотілий. Не чекайте, що він поступиться Україні... Сполучені Штати наполягатимуть на тому, щоб країна боролася з внутрішньої корупцією і реформувала свої суди, перш ніж отримати велику іноземну допомогу".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах президента США, має намір призначити свого давнього союзника Ентоні Блінкена державним секретарем Сполучених Штатів Америки.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні понад 270 голосів вибірників.

Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час, Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів у суді.

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